القاهرة ـ هالة عمران

فعّلت اللجنة العليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين في الخارج، نظام الشباك الواحد لاستخراج توثيقات المغتربين، في خطوة فعلية لمحاولة القضاء على الروتين والمعاناة التي يواجهها المصريون بالخارج، وتقديم خدمات سريعة واختصار زمن الإجراءات المستندية في استيفاء أوراقهم واستخراج وثائقهم الرسمية خلال فترة تواجدهم بالبلاد.

وفي هذا الصدد، مددت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فترات العمل بمكاتبها المعنية، باستصدار وتجديد جوازات السفر إلى الثامنة مساء، حرصا منها على توفير خدماتها لأكبر عدد من المستفيدين، كما استحدثت المصلحة آليات جديدة تمكنت خلالها من اختصار زمن استصدار شهادة التحركات، التي غالبا ما يطلبها المقيمون بالخارج، إلى ثلاثة أيام فقط.

وقال أحمد أبو ستيت، نائب رئيس بيت العائلة المصرية بالكويت: الجالية المصرية بالكويت لا تجد صعوبة في إنهاء أوراقهم من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي والتوثيقات الرسمية، إلا أن هناك معاناة للمغتربين من أسعار المستخرجات الرسمية، كالجواز الذي يتم استخراجه بما يوازي ألفين و700 جنيه، موضحا أن الأسرة التي تتكون من 5 أشخاص تحتاج إلى 13 ألف جنيه لاستخراج الجوازات فقط، في حين يتم استخراجها في مصر بألف جنيه فقط، وهو ما يواجهه المصريون في استخراج التوثيقات الرسمية، لافتا إلى أن المغتربين لا يتلقون الخدمات كالمصريين في الداخل، بجانب أن مدة استخراجه تأخذ وقتا اطول على عكس ما يحدث في مصر، مطالبا بإعادة النظر في أسعار التوثيقات مرة أخرى.