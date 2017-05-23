القاهرة - مجدي عبدالرحمن

تعهد وزير الاسكان مصطفى مدبولي رسميا لمجلس النواب في اجتماع للجنة الاسكان بعدم الاضرار بمحدودي الدخل في الزيادات الجديدة التي ستطرأ على تسعيرة استهلاك مياه الشرب اعتبارا من اول العام المالي الجديد في يوليو القادم.

واكد امام اللجنة برئاسة النائب علاء والي رئيس اللجنة استجابة الوزارة لرغبات النواب بتقسيم الزيادة الى شرائح الاستهلاك وان الدعم سيوجه الى الشرائح الاولى الثلاث والتي تمثل استهلاك اكثر من 60% من المواطنين بينما سيتحمل الاغنياء فاتورة ارتفاع اسعار المياه.

واضاف الوزير ان كل من ينطبق عليه شروط الحصول علي وحدة من الاسكان الاجتماعي سيحصل عليها دون قرعة، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية وفرت فائضا نقديا تجاوز الـ١٣ مليار جنيه خلال عامين ونصف العام ذهبت كلها لوزارتي المالية والتخطيط.

وأشار مدبولي إلى أن فائض الهيئة تم توجيهه اعتبارا من العام الحالي للعشوائيات حيث تم تمويل تطوير عشوائيات القاهرة بـ ٥٠٠ مليون جنيه

ومن جانبه شن رئيس اللجنة علاء والي هجوما شديدا على المحليات وقال نصا اننا نستهدف تعديل قانون الاسكان الموحد ليتبع لهيئة التخطيط العمراني في القري والمراكز والمدن وليس تابعا للادارة المحلية.