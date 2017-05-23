القاهرة - ناهد إمام

يطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، حملة جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت مظلة «التاء المربوطة»، وتشمل الحملة فيديو لمجموعة من الفنانات والفنانين الإعلاميات والإعلاميين وأبطال وبطلات مصريين يؤيدون ويدعمون مناهضة العنف ضد المرأة، وتم اطلاق الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عام المرأة المصرية، وفي إطار النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من حملة «التاء المربوطة» تحت قيادة المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة.