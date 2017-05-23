بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون هاتفيا امس عددا من القضايا الإقليمية ومنها الجهود الجارية للتقريب بين الأشقاء في ليبيا من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس السيسي مع ماكرون لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد حيث اعرب السيسي عن تطلعه للعمل مع الرئيس الفرنسي خلال الفترة القادمة من أجل مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية- الفرنسية على مختلف الأصعدة وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات.

ووجه السيسي الدعوة الى ماكرون لزيارة مصر وهو ما رحب به الرئيس الفرنسي ووعد بتلبيتها في أقرب وقت.

من جانبه، اكد ماكرون حرصه على الاجتماع مع الرئيس السيسي قريبا والتعاون معه من أجل إضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية القوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، كما أعرب عن تطلعه للتنسيق والتشاور مع مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث المصري أن الاتصال تناول كذلك عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس العام الماضي.