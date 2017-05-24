القاهرة ـ خديجة حمودة وناهد إمام

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من المشروعات المتأخرة التي تعمل عليها الحكومة الآن قبل نهاية العام الحالي.

وخلال تدشين مدينة الأثاث الجديدة بدمياط المقامة على مساحة 331 فدانا، قام السيسي ايضا بافتتاح مجموعة جديدة من المشروعات التنموية الجديدة بمختلف المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، وقال «كل شخص يعتقد أنه فوق القانون.. مفيش حد فوق القانون وفوق الحق، وبأكد للمصريين أنهم قادرون على استعادة أرضهم، لأن دي أرض الناس وأرض مصر وأرض القادمين من أبنائنا، ولا يمكن أن نفرط في متر أرض واحد».

وأعلن عن عقد اجتماع نهاية الشهر الجاري يضم المحافظين وقادة الجيوش والمناطق ومديري الأمن بحضور 20 شابا من كل محافظة، للوقوف على آخر التطورات في قضية استرداد أراضي الدولة المنهوبة، وأضاف «فيه أراضي كانت ناس حاطة إيديها عليها بتقول إنها هتاخد حقها مني أنا.. مفيش في الدولة حد فوق القانون وفوق الحق، وفيه ناس فاكرة إنها فوق الحقوق وفوق القانون.. منبقاش رجالة وعندنا مروءة لما نسمح لحد يمد إيده على أرض بلده ونسيبهاله.. اللي بياخد الأرض لص ومغتصب وحرامي أيا كان هو مين».

وتابع الرئيس في هذا الصدد «طول ما أنا عايش على وش الدنيا، قسما بالله مهسيب حد ياخد حاجة، واللي عايز يتحداني يبقى ياخد حق من حقوق ربنا في الأرض».

كما وجه السيسي وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين بضرورة الانتهاء من علاج جميع مرضى «فيروس سي» في مصر خلال عام واحد، بدلا من عامين، قائلا: «بدل سنتين خليهم سنة والجيش معاك».

كما تم افتتاح التطويرات الجديدة بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية حيث طالب السيسي بالجدية في التعامل مع المعهد وبسرعة الانتهاء من المعايير الخاصة بالتدريب الطبي النموذجي للأطباء كما افتتح مستشفى العزازي للأمراض النفسية في مدينة الزقازيق ومستشفى الفيوم للتأمين الصحي ومستشفى المصح البحري للنساء والتوليد ببورسعيد، ومستشفى القصير المركزي في البحر الأحمر ومستشفى دمياط العسكري.

وطالب السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة وكليات الطب والخدمات الطبية، لمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بكل المراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

وخلال افتتاح مجموعة من المشاريع الاسكانية الجديدة طلب السيسي من وزير الاسكان مصطفى مدبولي بتسهيل الإجراءات للمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي والقادرين على الدفع بالكامل وليس بنظام البنوك بحيث يحصلون على الوحدة السكنية خلال عام من التعاقد.

من جانبه، قال وزير الإسكان ان الوزارة تعمل حاليا من خلال تمويل البنك الدولي على تطهير المصارف الموجودة عند بحيرة المنزلة بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة لباقي المناطق كلها، وسيتم عمل تصور لمحطات كبرى قادرة على معالجة ثلاثية للمياه قبل نزولها على المصارف النهائية.

وتساءل الرئيس السيسي حول موعد الانتهاء من هذا المشروع، وأشار وزير الاسكان مصطفى مدبولي إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تتجاوز 40 مليار جنيه، وأنه سيستغرق وقتا طويلا للانتهاء منه نظرا لضخامته.

وأكد الرئيس أنه «سينفذ تخطيطا عمرانيا تعطي فيه المحافظات فرصة للناس للعيش بشكل محترم بأراض مخططة وشوارع وخدمات ومرافق». ووجه السيسي بتسليم 180 ألف وحدة سكنية في 30 يونيو المقبل