اعداد: مجدي عبدالرحمن ـ ناهد إمام

أكد رئيس الحكومة م.شريف إسماعيل، خلال حوار مطول مع اعضاء من مجلس النواب امتد لنحو 3 ساعات، أن الحكومة استوفت كل الطرق القانونية والدستورية في اقرار اتفاقيتي «تيران وصنافير»، موضحا أن الحكومة لا تتدخل في مناقشة الاتفاقية بالبرلمان.

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كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين مرتكبي جرائم تفجير الكنائس الثلاث، أن عددا من المتهمين كانوا من بين المشاركين في الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، فضلا عن التحاق عدد منهم بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين داخل الأراضي الليبية وتلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل معسكرات للتنظيمين.

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أعلنت قبائل سيناء تصفية صبحي محمد العطار شقيق القائد السابق بكتائب القسام الذراع العسكري لـ «حماس» رائد العطار كثالث فلسطيني من قطاع غزة خلال مواجهات الجيش والقبائل مع عناصر داعش سيناء، وذلك بعد أن تمت تصفية محمود نمر زغرة الشهير بـ «توتا»، مسؤول التدريب بالتنظيم، وإبراهيم داود أبومحسن من سكان رفح جنوب قطاع غزة.

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اختطف مسلحون مجهولون 3 شباب من حي الكوثر بالشيخ زويد واقتادوهم إلى مكان مجهول.

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أطلق محافظ البنك المركزي طارق عامر امس مبادرة للتمويل متناهي الصغر تستهدف ضخ 30 مليار جنيه لـ 10 ملايين مواطن، وذلك بعد التواصل والمناقشة مع نحو 750 مؤسسة وجمعيات أهلية سعيا الى تحسين حياة المواطن البسيط.

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في واقعة هي الأولى من نوعها، هدد النائب أيمن عبدالله بالانتحار بسبب كذب الحكومة على النواب والشعب، حيث وصفها بأنها حكومة «مانشيتات»، معلنا رفضه الاقتناع بما تعلنه أو يدلي بها وزراؤها من تصريحات.

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كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أن تعديلات جديدة ستجرى على قانون الضريبة على الدخل تساير الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

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تعهد وزير التموين د.علي المصيلحي أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية في حوار امتد لـ 4 ساعات بدراسة الحكومة لمطالب النواب بعودة العمل ببطاقات التموين المتوقفة لعدم سداد الغرامات المخالفات.

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أعلن رئيس لجنة التعليم البرلمانية د.جمال شيحة لـ «الأنباء» انه سيتم إخضاع أي مدرسة خاصة أو دولية في مصر لإشراف وزارة التربية والتعليم فورا إذا خالفت قواعد زيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد والصادر بها قرار من الوزارة.

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قال نائب وزير المالية أحمد كوجك إن مصر تستهدف جمع حصيلة تتراوح بين 5 و7 مليارات جنيه (276 ـ 387 مليون دولار) من برنامج الطروحات الأولية الحكومي في بورصة مصر خلال 2017 ـ 2018 وليس من بنك القاهرة فقط.