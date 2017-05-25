إعداد: خديجة حمودة ـ مجدي عبدالرحمن

توقعت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» استقرار الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على زيادة علاوة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الى 15% بدلا من 10% لمواجهة الارتفاع الصارخ في الأسعار.

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قال مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس المحاسب محمد إسماعيل عبد السلام انه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلي 15.5% بعد رفع أسعار الفائدة حرصا على المصلحة العامة للمواطنين. بدوره، اكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ان مبلغ الشهادات بالكامل تم ايداعه بوزارة المالية تحسبا لأي ظروف وان الأرباح يتم صرفها بانتظام كل 3 اشهر.

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صرحت السفيرة إيمان الفار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بأن وزارة الخارجية سلمت وزارة الآثار 4 قطع أثرية تم استردادها من إنجلترا تضم قطعة مسروقة من معبد حتشبسوت بالدير البحري، تم وقف بيعها بأحد صالات المزادات المعروفة في لندن، بالإضافة إلى تمثال أوشابتي من الخشب مسروق من مخزن آثار بجزيرة فيلة بأسوان في 2013.

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قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المحامي خالد علي بكفالة وإحالته للمحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح، وذلك بعد احتجازه 24 ساعة في إطار استجوابه فيما نسب إليه من اتهام بتوجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

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وقع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون يخص المرحلة الثانية لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا بقيمة 100 مليون جنيه، والهادف الى تطوير وتنمية 3200 منزلا في 106 قرى من القرى الأكثر احتياجا، ضمن جهود رفع العبء عن الفقراء.

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قامت وزارة الداخلية امس بتجديد بروتوكول التعاون المبرم بينها وبين مؤسسة «مصر الخير» والمتعلق بتطوير أماكن الاحتجاز وتحسين الظروف المعيشية للمحبوسين ومساعدة الغارمين، حيث يهدف البروتوكول إلى تطوير أماكن الاحتجاز وتحسين الظروف المعيشية للمحبوسين وتجهيز غرف الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية بأجهزة تكييف هواء، كما يهدف إلى فك كرب الغارمين المحبوسين بالسجون المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة مع السعي لتوفير فرص عمل للمحتاجين منهم عقب الإفراج عنهم.

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أعلن المتحدث العسكري القبض على 3 أفراد تكفيريين، وتدمير دراجة نارية، وحرق 4 أوكار تستخدمها العناصر التكفيرية، فضلا عن اكتشاف 11 مخبأ يحتوي على كمية من مواد الإعاشة والوقود خاصة بالعناصر التكفيرية.