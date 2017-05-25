العثور على 4 جثث مفصولة الرأس بالشيخ زويد

%19 ارتفاعاً في الأرصدة الادخارية للأفراد

ضبط 213 من المنقبين غير الشرعيين عن الذهب نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتهامات التي اطلقها امس الاول الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بدعم متمردين في السودان.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن بقصر الاتحادية: «سياسة مصر ثابتة ولا تتغير ولن تتغير.. وهي عدم التدخل في شؤون الآخرين». وأضاف «النقطة الثانية التي أؤكدها: مصر لا تتآمر على احد».

من جهة أخرى، أكد السيسي ارتباط مصر والنمسا بعلاقات متميزة على مدار عقود، مشيرا إلى وجود رؤى مشتركة إزاء العديد من القضايا التي فرضت نفسها على المجتمع الدولي، وهو ما يساهم بشكل كبير في تميز العلاقات المصرية ـ النمساوية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق الوثيق في المحافل الدولية والتعاون من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقال السيسي إنه استعرض والمستشار النمساوي سبل التصدي لقوى الإرهاب والتطرف التي باتت تمثل تهديدا مشتركا لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل.

الرحلات الروسية

من جهة أخرى، أعلن نائب وزير النقل الروسي فاليري أوكولوف أن العملية التفاوضية بين روسيا ومصر حول استئناف الرحلات الجوية بينهما «عالقة».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن أوكولوف قوله: «لا يمكنني التنبؤ بخصوص افتتاح الخطوط الجوية مع مصر نظرا لأن العملية التفاوضية عالقة»، مضيفا: «ترد معلومات مختلفة ليس من مصادر رسمية بل من الإعلام بشكل رئيسي حول وجود تغيرات في الموقف المصري»، مؤكدا انه لم تطرأ أي تغيرات على الموقف الروسي منذ فبراير الماضي.

الملف الأمني

أمنيا، عثر المواطنون بالشيخ زويد على 4 جثث مفصولة الرأس، لشباب تم اختطافهم من حي الكوثر بالشيخ زويد قبل يومين، حيث أفاد شهود عيان بأن جثث الأشخاص الأربعة كانت ملقاة بالقرب من منطقة الإرسال شرق الشيخ زويد، وقد تم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة مستشفى الشيخ زويد.

إلى ذلك، قالت الأجهزة الأمنية انها وضمن جهود الحفاظ على ثروات الدولة فقد تمكنت خلال يومين من ضبط 213 من المنقبين غير الشرعيين عن الذهب بالمناطق الجبلية بالبحر الأحمر وبحوزتهم عدد كبير من معدات وأدوات التنقيب.

المنظمات النقابية

برلمانيا، وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة، مع دراسة المشروع المقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، فضلا عن ملاحظات منظمة العمل الدولية، باعتبار ان مبدأ الحرية النقابية من الأمور المستقرة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، حيث من المقرر ان يتم عرض القانون للحوار المجتمعي بمجلس النواب في جلسات استماع مع النقابات المستقلة تبدأ في 15 أغسطس المقبل.

الأرصدة الادخارية

إلى ذلك، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي الأرصدة الادخارية للأفراد لدى أوعية الادخار الرئيسية خلال 2015/2016 ليبلغ 2664.3 مليار جنيه مقابل 2237.3 مليار جنيه عام 2014/2015 بنمو 19.1%. وأوضح ان أرصدة مدخرات الأفراد بأوعية الادخار المصرفية للقطاعين العام والخاص بلغت 2116.1 مليار جنيه عام 2015/2016 مقابل 1734.2 مليار جنيه عام 2014/2015 بنمو 22% مرجعا السبب الى زيادة قيمة الودائع الادخارية للأفراد بالبنوك، حيث ساهمت هذه القيمة بنسبة 49.4% من إجمالي مدخرات الأفراد لدى أوعية الادخار المصرفية وتمثل مدخرات الأفراد بأوعية الادخار المصرفية للقطاعين العام والخاص 79.4% من إجمالي قيمة المدخرات لدى أوعية الادخار الرئيسية.