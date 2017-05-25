القاهرة - ناهد إمام

أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات أن مصر أطلقت إعادة فتح باب الاكتتاب في سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار استحقاق 2022 و2027 و2047 بواقع سندات بـ 750 مليون دولار حتى 2022 بفائدة 5.45% وسندات 2027 بمليار دولار عند 6.65% وسندات 2047 بقيمة 1.25 مليار دولار عند 7.95%.

القطاع الخاص مستعد للتخلص من النفايات الطبية الخطرة

من جهة أخرى، أشاد خبراء من القطاع الصحي بمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة وكليات الطب والخدمات الطبية، لمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة في كل المراكز الطبية على مستوى الجمهورية، حيث قال رئيس شركة أكون للصناعات الدوائية وعضو اتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى السابق د.ثروت باسيلى، إن القطاع الخاص يمكنه الدخول في توفير متطلبات التخلص من تلك النفايات الطبية تحت إشراف وزارة الصحة.

أما رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية د.محمد البهي فقال ان النفايات الطبية مثل السرنجات والمشارط والآلات الجراحية وبعض أجزاء جسم الإنسان الناتجة من العمليات الجراحية هي مسؤولية وزارة الصحة، وهو الأمر الذي تتولاه إدارة النفايات الطبية في كل مستشفى.

وأضاف انه وطبقا للإحصاءات فان كمية المخلفات الطبية الخطرة التي يتم جمعها من كل المحافظات يوميا تبلغ حوالي 100 طن تتصدره محافظة القاهرة بـ 14 طنا تليها محافظة الجيزة في حين تملك وزارة الصحة حوالي 200 محرقة فقط، وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي بتشكيل تلك اللجنة هو سعيا لوجود محرقة في كل محافظة الى جانب أجهزة للفرم والتعقيم.