القاهرة - هالة عمران

قال مصدر أمني رفيع المستوى، إنه تم حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل مصر.

وأضاف المصدر، في تصريح له، أنه من أبرز هذه المواقع الإلكترونية «الجزيرة نت» و«قناة الشرق» و«مصر العربية» و«الشعب» و«عربي 21» و«رصد» و«حماس أون لاين»، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع.

وحول تفسير هذا الحجب، وهل يستطيع أحد الدخول لهذه المواقع مرة أخرى أم لا.

قال د. سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مصر قامت بحجب المواقع الإلكترونية بالتنسيق مع دول عربية وخليجية.

فيما علق اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، بأن كل الدول تتخذ الإجراءات الاحترازية لحفظ أمنها القومي كما تشاء.

وأضاف أن هناك دولا خليجية قامت هى الأخرى بحجب مواقع قطرية.