قررت محافظة مطروح شمال غربي مصر فسخ العقود المبرمة مع 28 مشروعا استثماريا لرجال أعمال وفنانين، بينهم يسرا وإيناس الدغيدي، على مساحات تتجاوز 16 مليون متر مربع لعدم الالتزام بالبرنامج الزمني، وتعتزم المحافظة إعادة طرح الأراضي المسحوبة على المستثمرين.

وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح - في بيان أمس الاول - إن الأراضي كانت مخصصة لإقامة 28 مشروعا استثماريا، تم استردادها لعدم التزام أصحابها بتنفيذ شروط التخصيص الصادرة لهم، مشددا على أن أي تواجد على الأراضي بعد سحبها يعتبر تعديا على أملاك الدولة.

وأضاف أن المساحة التي تم استردادها تبلغ 16.2 مليون متر مربع، بقيمة 7.7 مليارات جنيه، تتوزع على مدن العلمين، وسيوة، والضبعة، والحمام، ومرسى مطروح.