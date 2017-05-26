القاهرة - خديجة حمودة

نجحت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في استصدار قرار امس من مجلس الأمن بإجماع آراء الدول أعضاء المجلس للترحيب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذي سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وقد صدر القرار تحت رقم 2354.



وذكرت الخارجية - في بيان صحافي امس - أن ذلك يأتي تتويجا لجهود مصر في مكافحة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب.



ووجه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة - في كلمته بجلسة مجلس الأمن التي تم خلالها اعتماد القرار - الشكر إلى الدول على تأييدها ودعمها للجهود المصرية التي نجحت في تحقيق التوافق داخل المجلس حول إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، منوها بأهمية البعد الفكري والإيديولوجي في إطار الحرب العالمية على الارهاب، والذي يروج لأفكار سامة لتبرير جرائمه ولتجنيد الشباب بل ودفعهم نحو الانتحار اعتقادا منهم بأنهم يقومون بعمل سام بطولي يستحق التضحية بالنفس.