القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشفت أروقة سلطات الطيران المدني حالة من الغضب غير المعلن ردا على اعلان نائب وزير النقل الروسي «فاليري أوكولوف»، أن العملية التفاوضية بين روسيا ومصر حول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين ما زالت عالقة ولا يمكن التنبؤ بها.



وكشفت مصادر خاصة في وزارة الطيران المدني انها لن ترد بشكل رسمي على كل ما ينشر في وسائل الإعلام الروسية بشأن استئناف الرحلات الروسية إلى مصر بعد توقفها لأكثر من 18 شهرا عقب سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء.



وقالت المصادر ردا على التصريحات الروسية: ان الجانب المصري نفذ كل الإجراءات الاحترازية والتي تكلفت مئات الملايين لتأمين المطارات المصرية ووصلت إلى درجة تأمين غير مسبوقة تزيد على الموجودة في مطارات الخارج بما فيها المطارات الروسية، وقد تفقد الجانب الروسي إجراءات التأمين بمطار القاهرة ولم يقدم أي ملاحظات جوهرية عليه.