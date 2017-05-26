القاهرة - خديجة حمودة

نظم مركز الأمم المتحدة للإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسكو حملة قام فيها فريق من الغواصين المصريين بإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة على آثار غارقة في الميناء الشرقي بمدينة الاسكندرية، وذلك بمناسبة قرب عقد مؤتمر دولي في نيويورك حول حماية البحار والمحيطات وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

شارك في دعم الحملة كل من نادي سبورتنج الرياضي ونادي اليخت المصري، بالإضافة إلى مركز الاسكندرية للغوص الذي وفر عددا من الغواصين والمعدات.

وعقب حملة التنظيف، نظم المركز مع شركائه والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ندوة في نادي سبورتنج بالاسكندرية حول الآثار الغارقة ودور الأمم المتحدة في الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه وكذلك حماية البيئة والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة، وذلك في إطار التنويه بأهمية المؤتمر الدولي حول المحيطات والبحار الذي يعقد من 5 إلى 9 يونيو بمقر المنظمة الدولية في نيويورك والتعريف ببنود جدول أعماله.