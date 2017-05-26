القاهرة - ناهد إمام

تسلمت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ممثلة لمصر، امس رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من دولة فلسطين، والذي يضم 8 دول هم مصر والاردن والعراق والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين واليمن، وتشارك دولة لاتفيا وأمين عام منظمة نقل دول البحر الاسود كضيفي شرف لهذه الدورة.

وأكدت الوزيرة أن اجتماعات الدورة الرابعة بعد المائة للمجلس تتطلب التركيز على ضرورة تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك التي تركز على التعاون الاقتصادي المشترك، داعية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في العمل الاقتصادي العربي الى أن تبذل كل جهد ممكن لتأسيس الكثير من الشركات الممولة برؤوس اموال عربية، واقامتها بالفعل على ارض الواقع، وحث الاتحادات على استغلال المناخ الاستثماري الجيد الحالي، حيث ان مصر الآن تقوم بتنفيذ برنامج طموح، ومن اهم محاوره تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية.