القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عدلت وزارة الإسكان من شروط الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي.

وقال م. مصطفى مدبولي، وزير الإسكان انه كانت هناك شروط محددة ليتمكن المواطنون من الحصول على الوحدات به حتى جاءت توجيهات الرئيس التي اعلنها من محافظة دمياط خلال زيارته الأخيرة لها بفتح الشقق مباشرة لكل من يسدد سعرها، ويمكن أن يحصل عليها مباشرة.

وأعلن الوزير في تصريحات له ان الوزارة بدأت في وضع الآليات الخاصة بذلك وبهذا يمكن لأي جمعيات أو رجال أعمال الحصول على الوحدات وتخصيصها للغارمات أو الأيتام أو غيرهم وكل المطلوب أن تدفع الجمعية أو رجال الأعمال الأموال للوزارة، وستخصص لهم الوحدات، ويمكن أن يقدموها لمن يريدون.

وقال: انه يمكن للسيدات اللاتي يتواجدن في تقرير البرنامج الحصول على الشقق بعد سداد ثمنها فورا، مشيرا ان سعر الشقة الـ 90 متر قرابة 180 ألف جنيه.

وكشفت وزارة الإسكان أن المبلغ المطلوب كدعم لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة» خلال العام المالي المقبل يبلغ نحو 2.3 مليار جنيه تقريبا.

وأشارت مصادر الوزارة الى أن نسبة التمويل الذاتي للمشروع بلغت 90%، لافتة الى ان اجمالي المبلغ الموجه للاستثمارات وتنفيذ الوحدات بالمشروع خلال العام المالي 2017 - 2018 يصل لنحو 32 مليار جنيه.

وقد بلغت موازنة المشروع العام المالي الجاري 2016 ـ 2017 ما يتجاوز 60 مليار جنيه بشكل مبدئي بخلاف مبلغ نحو 9 مليارات جنيه كقيمة للتعويضات المتوقعة للمقاولين العاملين في المشروع كنتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد المختلفة بنسب تراوحت بين 50% و100% بسبب قرار التعويم نهايات العام الماضي.