القاهرة - خديجة حمودة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بالتعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك وأراضي الدولة، شاركت عناصر المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل بتنفيذ أعمال الإزالة للمباني السكنية المقامة على نحو مخالف للقانون بمحافظة القليوبية.



وذلك بطريقة النسف الحذر والذي يتم من خلال استخدام دوائر النسف في إزالة الوحدة المخالفة دون التأثير على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت بها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لاستعادة حقوق وأراضي الدولة والإزالة الفورية لجميع التعديات بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية والمحليات لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة باعتبارها ملكا للشعب المصري.