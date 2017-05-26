القاهرة ـ ناهد إمام

التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين ‏بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم وفدا من مؤسسة خليجيون في حب مصر، ضم كلا من رئيس الاتحاد د. يوسف العميري ونائب رئيس ‏الاتحاد د. يسري الشرقاوي وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة وخليجيون ‏في حب مصر، وإمكانية إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة ‏والمؤسسة يتضمن تنظيم طبيعة العمل والتواصل المستمر بين الجهتين، ‏ ‏لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، وتلبية متطلباتهم، فضلا عن العمل ‏على حل مشكلاتهم في مختلف البلدان.‏

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لما تتبناه ‏مؤسسة خليجيون في حب مصر، من نهج تعاوني بناء يقوم على تقديم المساندة ‏لهذا البلد العظيم، والنابع من الحب والتقدير لهذا الشعب، مضيفة أن ‏التعاون بين الوزارة والمؤسسة سيتم توجيهه كاملا لصالح هذا البلد وخدمة ‏أبنائه بالخارج.

وأضافت أن هذا التعاون سيضمن مناحي مختلفة على عدد من ‏الأصعدة، من أهمها المساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق ‏الترويج للهجرة ‏الآمنة، عن طريق إقامة مشروعات ودورات تدريبية ‏للعمالة المصرية وتدريبهم على أحدث الوسائل كي يصبحوا مؤهلين ‏لسوق العمالة الخارجية، وإيلاء الاهتمام لهجرة القصر في محافظات ‏الصعيد وخاصة ‏محافظة المنيا، كونها ضمن المحافظات الأكثر تصديرا ‏للهجرة غير ‏الشرعية، وأكدت مكرم رغبة الوزارة في خلق تعاون مثمر ‏بين الجانبين، تضمن خدمة المصريين بالخارج.‏

من جانبه، أثنى د. يوسف العميري على سعي الوزارة الدائم ‏والمستمر لمد يد التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والهيئات ‏العاملة على خدمة المصريين بالخارج، وتقديم كل المساعدات لهذه ‏الجهات حتى يتسنى لها القيام بدورها المنشود تجاه الجالية المصرية ‏بالخارج، مضيفا أن من هذا المنطلق تحرص المؤسسة على ايجاد سبل ‏للتعاون المشترك مع وزارة الهجرة، يتسم بكامل الحب والتقدير الذي ‏يكنه كل أعضاء الاتحاد لمصر وشعبها، وأملا في تقديم انجاز ملموس ‏يساعد في تحقيق أقصى استفادة من قدرات المصريين بالخارج، وفق ‏نهج الوزارة في ربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم الأم.‏