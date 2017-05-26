القاهرة ـ ناهد إمام
التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم وفدا من مؤسسة خليجيون في حب مصر، ضم كلا من رئيس الاتحاد د. يوسف العميري ونائب رئيس الاتحاد د. يسري الشرقاوي وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة وخليجيون في حب مصر، وإمكانية إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة يتضمن تنظيم طبيعة العمل والتواصل المستمر بين الجهتين، لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، وتلبية متطلباتهم، فضلا عن العمل على حل مشكلاتهم في مختلف البلدان.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لما تتبناه مؤسسة خليجيون في حب مصر، من نهج تعاوني بناء يقوم على تقديم المساندة لهذا البلد العظيم، والنابع من الحب والتقدير لهذا الشعب، مضيفة أن التعاون بين الوزارة والمؤسسة سيتم توجيهه كاملا لصالح هذا البلد وخدمة أبنائه بالخارج.
وأضافت أن هذا التعاون سيضمن مناحي مختلفة على عدد من الأصعدة، من أهمها المساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق الترويج للهجرة الآمنة، عن طريق إقامة مشروعات ودورات تدريبية للعمالة المصرية وتدريبهم على أحدث الوسائل كي يصبحوا مؤهلين لسوق العمالة الخارجية، وإيلاء الاهتمام لهجرة القصر في محافظات الصعيد وخاصة محافظة المنيا، كونها ضمن المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وأكدت مكرم رغبة الوزارة في خلق تعاون مثمر بين الجانبين، تضمن خدمة المصريين بالخارج.
من جانبه، أثنى د. يوسف العميري على سعي الوزارة الدائم والمستمر لمد يد التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة على خدمة المصريين بالخارج، وتقديم كل المساعدات لهذه الجهات حتى يتسنى لها القيام بدورها المنشود تجاه الجالية المصرية بالخارج، مضيفا أن من هذا المنطلق تحرص المؤسسة على ايجاد سبل للتعاون المشترك مع وزارة الهجرة، يتسم بكامل الحب والتقدير الذي يكنه كل أعضاء الاتحاد لمصر وشعبها، وأملا في تقديم انجاز ملموس يساعد في تحقيق أقصى استفادة من قدرات المصريين بالخارج، وفق نهج الوزارة في ربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم الأم.