أدانت دولة الامارات بشدة الجريمة الارهابية النكراء التي استهدفت اليوم حافلة كانت تقل مواطنين أقباطا بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح.

و أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن دولة الامارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الاجرامي الخبيث .. وقالت : " نقف مع مصر الدولة والشعب ضد التطرف والإرهاب " .. واصفة هذه العملية الإرهابية بأنه جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين.

و دعت دول العالم كافة إلى الوقوف صفا واحدا من أجل اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث روح الصراع والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.. مبدية ثقتها في تلاحم الشعب المصري الشقيق وقدرته عبر تاريخه الطويل على التمسك بوحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الفريد وهزيمة هذا الارهاب البغيض بالوسائل كافة .

و أعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الامارات لمصر قيادة وحكومة وشعبا ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.