القاهرة - هالة عمران

جدد رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل مرة أخرى مطالبته للمحافظين بضرورة التواجد على الأرض خلال رمضان والاهتمام بمسألة ضبط الأسواق والأسعار ومراقبة توافر السلع بكميات مناسبة في الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والأوقاف، والإسكان، والبيئة، والعدل، والري، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وفي هذا الصدد كشف د.هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع استعرض جهود المحافظات في استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، والموقف المشرف لإعادة حقوق المصريين، واستعراض الجوانب التشريعية اللازمة لتقنين أوضاع الجادين، موضحا أن 30 مايو الجاري سيتم الإعلان عن الانتهاء من جميع التعديات على أراضي الدولة.

من جهة أخرى، شدد إسماعيل على متابعة جهود الدولة في استراتيجية السكان، وتتضمن الإستراتيجية القومية للسكان مجتمعا أكثر تجانسا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، وقادرا على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، ويتيح للسكان فرصا متساوية للحصول على الخدمات الأساسية ويرتقي بخصائص السكان من أجل الوصول إلى معدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمعا متماسكا وريادة إقليمية.