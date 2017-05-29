اعداد: مجدي عبدالرحمن

فاجأ النائب محمود نبيه السلطة التشريعية ووزارة العدل بتقديم مشروع قانون عاجل بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون رأي مفتي الديار المصرية في أحكام الإعدام إلزاميا وليس استشاريا ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة التشريعية هذا الأسبوع.

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شارك نحو 170 نائبا من أعضاء لجان حقوق الإنسان والقوى العاملة والتشريعية البرلمانية في تنشيط حملة أطلقتها وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم تحت عنوان «قبل ما تهاجر فكر وشاور» في إطار حملة قومية كبرى للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية.

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تجاوز زوار معرض سوبر ماركت «أهلا رمضان» حتى صباح امس اكثر من مليون مستهلك، وهو ما دفع وزارة التموين لتمديد العمل بمعارض أهلا رمضان لمدة أسبوع آخر اعتبارا من امس الأحد، حيث أكد المتحدث باسم وزارة التموين محمد سويد لـ«الأنباء» استمرار العمل بمعارض «أهلا رمضان» البالغ عددها 122 معرضا في المحافظات والمدن الرئيسية.