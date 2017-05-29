القاهرة - ناهد إمام

فتحت البورصة أمس، باب تقديم لانتخابات مجلس الإدارة لها خلال الدورة الجديدة، وإجراء الانتخابات في 22 يونيو المقبل، حيث من المقرر انتهاء الدورة الحالية للمجلس بنهاية شهر يونيو. وأكد خبراء المال تأيدهم لقرار تحديد فترة عمل رئيس البورصة بـ 4 سنوات، حيث تتيح الفرصة لدخول كفاءات أخرى جديدة لإدارة البورصة التي تواجه بمستجدات عالمية بصورة سريعة.

ففي البداية، صرح رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران لـ «الأنباء» بأن القرار يأتي اتساقا مع سياسة الدولة في عدم تولي المناصب العامة لمدد طويلة، وبما يسمح بالتجديد والتطوير المستمر، لاسيما أن سوق المال بحاجة لذلك بما يتسم به من السرعة في التعاملات التي يقابلها الحاجة للتطوير المستمر.

بدوره، قال رئيس البورصة الأسبق سامح الترجمان إن التعديلات الجديدة تتوافق مع احتياجات السوق في الوقت الحالي، موضحا أن فترة 4 أعوام كافية إلى حد ما، لرئيس البورصة لتنفيذ خططته المستقبلية، وأضاف أن التجديد المستمر من سمات الإدارات الناجحة، في القطاعات، لاسيما سوق المال، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة في مجملها إجراءات تنظيمية، تضيف إلى شكل الإدارة الحالي للبورصة، ولا تؤثر على حركة السوق أو التداولات.

وأوضح أن تحول النظام إلى اختيار رئيس البورصة عن طريق الانتخاب يحتاج إلى تحويل الإطار التنظيمي للبورصة، إلى شكل شركة مساهمة، كما هو معمول به في الخارج.

من جانبه، قال المحلل المالي إيهاب السعيد حول تبعات تجديد فترة الأعوام الأربعة لرئيس البورصة، لفترة جديدة، وتداعيات ذلك على عدم إتاحة الفرصة لكفاءات جديدة لفترات طويلة، إنه النظام المتبع في عدد من الهيئات بالدولة، كهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وليس أمرا جديدا.