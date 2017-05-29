القاهرة - ناهد إمام

وقعت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، امس مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك في مصر، اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، بحضور د.جمال سامي، محافظ الفيوم.

كما شهدت الوزيرة توقيع د.مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وجانيت هاكمان، وم.ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء هشام ضرة، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اتفاق تنفيذ المشروع.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعد من أولويات الحكومة في معالجة الصرف الصحي ومعالجة التلوث في البحيرات وفق توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تقوية العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعد أن أصبحت دولة عمليات به، ودعم البنك للمشروعات القومية مثل الصرف الصحي. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة الفيوم في إدخال الصرف الصحي لحوالي مليون مواطن من سكان المحافظة، والتخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون (ثالث أكبر بحيرة في مصر) من خلال بناء والتوسع وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية من خلال إمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا تتوافر لديها هذه الخدمات.

وذكرت الوزيرة أن المشروع يتكون من عدة أجزاء، هم بناء 8 محطات لمعالجة الصرف الصحي، والتوسع في 9 محطات لمعالجة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل 10 محطات لمعالجة الصرف الصحي، ومد حوالي 3000 كيلومتر من مواسير الصرف الصحي، وشراء 350 شاحنة تفريغ، وبناء 139 محطة ضخ جديدة.