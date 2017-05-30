اعداد: مجدي عبدالرحمن

قدم وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب محمد وهب الله مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وجاء في صدارة مشروع مواد القانون النص على إنشاء هيئات مستقلة للهيئات التأمينية لإدارة الأموال الخاصة بالتأمينات، بحيث سيحدد البنوك التي توضع بها الأموال مما يحقق ربحا أكبر لها.

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قالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد انه تم إرسال نحو 180 ألف ملف للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي إلى جهات التمويل المختلفة على مستوى كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي للتعامل عليها ودراستها من الناحية الائتمانية، وتحديد قيمة التمويل والأقساط والمقدمات، حيث تم الانتهاء من تخصيص نحو 100 ألف وحدة سكنية من جانب الصندوق.

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احبطت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ اكبر محاولة لهروب المحتجزين والمساجين في قسم ثان كفر الشيخ عقب قيامهم بإحداث حالة من الفوضى داخل الحجز وإشغال النيران في البطاطين حتى يتمكنوا من الهرب، وقد اصيب 7 محتجزين بحروق واختناقات وإغماءات أثناء محاولة الهروب.

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لقي اثنان على الأقل مصرعيهما وأصيب 28 آخرين في حادث سير امس نتيجة انقلاب أتوبيس بطريق السويس شرم الشيخ بين عيون موسى ورأس سدر.

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نجحت أجهزة الأمن في القبض خلال 24 ساعة على أحد جناة عصابة قامت بقتل صاحب محل ذهب في مدينة العلمين بمرسى مطروح بطريقة وحشية، واستولوا على كافة المشغولات الذهبية بمحله. وحسب فيديو من كاميرا مراقبة المحل فقد هاجمه 3 لصوص، وبادر أحدهم بضربه بشكل مؤثر على رأسه، ثم أكمل عليه بضربات متلاحقة وبآلة حادة، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فيما قام آخر بمراقبة المحل من الخارج، بينما حمل الثالث الحقيبة وقام بجمع المشغولات ووضعها فيها.