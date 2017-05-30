القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قالت مصادر برلمانية امس ان قرارا مفاجئا سوف يعلنه مجلس النواب خلال أيام بتحديد موعد لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية المعروفة باتفاقيتي تيران وصنافير خلال شهر رمضان والتي ستتم على مرحلتين الأولى داخل اللجان البرلمانية المختصة سواء التشريعية او الشؤون العربية والأمن القومي ثم جلسات البرلمان العامة وحيث من المتوقع نقل المناقشات على الهواء مباشرة وفقا للمصادر.

ورجحت المصادر ان يتم دعوة اكثر من 150 من الخبراء في شؤون ترسيم الحدود البحرية واساتذة القانون الدولي وربما يتطرق الأمر إلى دعوة وزراء خارجية سابقين وأمناء عامين سابقين للجامعة العربية من المصريين وممثلين لمختلف التيارات السياسية وفتح الباب امام الاستماع لأي من اصحاب الآراء المختلفة في هذه المجال.