القاهرة ـ هالة عمران

أوضح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز ووزارة التخطيط بصدد الانتهاء من وضع تصور وآلية محددة لتعيين المصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وعرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك تفعيلا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي أقرت مؤخرا بشكل رسمي.

وأضاف جميل أن قانون الخدمة المدنية حظر الالتحاق بالعمل في الجهاز الإداري للدولة، دون خوض مسابقة مركزية مميكنة يشرف عليها التنظيم والإدارة، فيما عدا حالات استثنائية.

وفي السياق نفسه، أوضح عضو لجنة الإصلاح الإداري د.صفوت النحاس أنه تم إدراج ضحايا العمليات الحربية والأمنية من المدنيين المصابين أو الوفيات ضمن قوائم الأشخاص الذين يسمح لهم بالتعيين في وظائف حكومية بموجب قرار من رئيس الوزراء، دون الحاجة إلى خوض مسابقة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.