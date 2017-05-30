لقي 3 مصريين مصرعهم إثر غرق مركب صيد تابع لهم في البحر المتوسط عند مدينة دمياط.



وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن القوات البحرية تمكنت من العثور على حطام مركب يسمى «حرية البحار» وانتشال 3 جثث من طاقمه على عمق 24 مترا تحت سطح البحر.



وأضاف أنه بناء على الاستغاثة الواردة من شيخ الصيادين بدمياط عن اصطدام إحدى السفن بمركب الصيد «حرية البحار»، ما أدى إلى تحطمه وغرقه وعلى متنه 7 أفراد بشمال دمياط، بدأت على الفور عمليات الإنقاذ، وأسفرت عن نجاة اثنين فقط من أفراد الطاقم.



وذكر أنه صدرت الأوامر بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالبحث والإنقاذ للمركب المنكوب، وأسفرت عمليات البحث عن العثور على بعض أجزاء حطام المركب على مسافة 17 ميلا بحريا شمالي دمياط، وتم تكثيف البحث في منطقة الحادث والمنطقة المحيطة به للعثور على ناجين.