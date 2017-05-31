القاهرة - ناهد إمام

يشهد منتصف شهر يونيو المقبل رفع المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد من الوزارة إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإصدارها وفق نص القانون، حيث قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر انه تم الانتهاء من إعداد اللائحة إلا إنها لا تزال في انتظار ردود بعض الوزارات والجهات على التعديلات الأخيرة التي أجريت على القانون.

من جهه أخرى، بحثت نصر مع سفير ألمانيا بالقاهرة، السفير يوليوس جيورج لوي زيادة حجم الاستثمارات الألمانية وتعزيز التعاون في عدد من المشروعات التنموية المستقبلية من خلال المحفظة المشتركة والبالغ قيمتها 360 مليون يورو.

إلى ذلك، أعلنت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة راندة أبوالحسن أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قرر اختيار د.سحر نصر لتكون عضوة في المجلس الاستشاري رفيع المستوى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعي، لتكون بذلك أول سيدة تنضم للمجلس وأول مصرية وأفريقية فيه.