القاهرة - ناهد امام

أعلنت وزارة البترول أن واردات مصر البترولية من الكويت والسعودية، والعراق، تمثل نحو 90% من إجمالى واردات مصر النفطية من الخارج.

وأشارت الى أن السوق المحلي يعتمد على الوفاء بجانب مهم من احتياجاته من المنتجات البترولية من خلال الإنتاج المحلي الذي يتم تكريره في المعامل المصرية، ونقوم باستكمال احتياجات السوق من خلال الاستيراد من عدة مصادر حيث قمنا بعقد عدة اتفاقيات تجارية مع مؤسسات وشركات من دول عربية أو من خلال المناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة لشراء المنتجات البترولية او الزيت الخام من السوق العالمي.