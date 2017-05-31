القاهرة - هالة عمران

وجه رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، بضرورة وضع المبادرة الاستراتيجية القومية للسكان في إطار برنامج تنفيذي بأهداف محددة تتفق مع احتياجات كل محافظة، وتصور متكامل لسبل تمويله والجهات المسؤولة عن تنفيذه وفق جداول زمنية محددة، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم عددا من الوزراء المعنيين لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرة بشكل دوري.

كما ناقش الاجتماع مدى جاهزية تطبيق هذه الكروت في أقرب وقت ممكن، وهو ما يحدد الجدول الزمني لاستكمال مراحل تحرير أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن الدعم على الوقود زادت قيمته بعد تحرير سعر الصرف، ما يمثل ضغطا على الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا السياق، أكد م.خالد عبدالغني، رئيس قطاع المشروعات بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «أي فاينانس»، المسؤولة عن ميكنة كروت الوقود، جاهزية المنظومة للتعميم بجميع المحافظات، إذا صدر قرار حكومي بذلك، وأضاف: «إن جميع الجهات جاهزة لتطبيق تعميم منظومة كروت البنزين والسولار والمازوت لسيارات المقاولين، التوك توك، السفارات الأجنبية، كبار العملاء، الشركات، وقمائن الطوب».

وأضاف: «الكروت كافية لجميع التكاتك في 17 محافظة، وتم الاستقرار على أنها مركبات تستهلك منتجات بترولية، ويتم تقنينها بالمحافظات»، ونفى مسؤول بوزارة المالية أي اتجاه لتحديد كميات الوقود المقررة للسيارات من خلال الكروت الذكية، أو الربط بين انتظار تعميم تطبيق الكروت وزيادة أسعار المواد البترولية.