القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي لـ «الأنباء» قرار زيادة المعاشات 15%على المعاش الشامل وبحد أدنى 130 جنيها بـ«غير مجد» في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض قيمة المعاشات للنصف وارتفاع معدلات التضخم الى 32%.

وكشف فرغلي أن اتحاد المعاشات تقدم بطلبات للبرلمان برفع العلاوة لـ20%، وبحد أدنى 200 جنيه، ومشيرا الى ان الخزانة العامة استولت على 400 مليار جنيه من أموال المعاشات بواقع فائدة تتراوح بين 8 و9%، إضافة لـ 162 مليار جنيه بدون فوائد.

ويستفيد من العلاوة الجديدة نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيه.