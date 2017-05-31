تأجيل محاكمة المتهمين بخلية مطروح التابعة لـ «داعش» إلى 3 يونيو

القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو بالحوار الاستراتيجي الذي يجريه وزيرا الخارجية والدفاع في البلدين في صيغة «2+2»، لاسيما في ضوء ما يوفره من قناة مهمة للتباحث والتشاور حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط تتطلب العمل على تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها واستعادة الاستقرار إلى المنطقة كما أكد حرص مصر على ترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ومرحبا بالمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، وهي المشروعات المشتركة التي ستعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة المخاطر الناتجة عن انتشار الإرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال.

التعاون العسكري الروسي

بموازاة ذلك، عقد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي الفريق أول سيرغي شويجو تم خلاله التباحث حول كل ما يهم البلدين على صعيد التعاون العسكري وتطوير العلاقات في هذا المجال الحيوي، لاسيما في ضوء التفاهم والتقارب بين القيادة السياسية لكلا البلدين، والحرص المتبادل على تحقيق انطلاقة جديدة تعزز مجالات التعاون المشترك، وترسخ جسور الشراكة التاريخية بين البلدين.



وعقد الجانبان جلسة مباحثات مهمة تناولت أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وخاصة في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخبرات وتأهيل الكوادر العسكرية المصرية في العديد من المجالات.

من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدما كبيرا، وخاصة في مجال التعاون العسكري في مختلف الأصعدة، والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى الدور الرئيسي لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تصعيد سوداني

في غضون ذلك، واستمرارا لمسلسل التصعيد السوداني غير المبرر تجاه مصر، فقد وافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح امس على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإجازة «توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر».

وقرر السودان في مارس فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية ما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.

وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر السلع الأربع اللبن والسكر والشاي والزيت ذات المنشأ غير المصري ونوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار، وشمل القرار أيضا «وقف استيراد أي تقاو أو شتول من مصر وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها».

خلية مطروح

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى جلسة 3 يونيو المقبل، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015.