القاهرة - مجدي عبدالرحمن

انتهت اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين بمؤسسة الازهر الشريف من عملها ومن المقرر ان تتم مناقشته في هيئة كبار العلماء أوائل الأسبوع المقبل لمناقشته وتقديمه الى مجلس النواب، فقد اعلنت اللجنة انه تم اعداد مشروع القانون بالاتفاق مع عدد من الخبراء والمتخصصين، كما قالت ان القانون الجديد سيسهم في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها لبعض الجماعات والتيارات المتشددة فكريا والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.

من جانبه كشف محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان هناك قانونا يتم تجهيزه حاليا لمواجهة جرائم العنف والحض على الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مخالفات موازنة الدولة

الى ذلك، أحال رئيس البرلمان د.علي عبد العال عددا من المخالفات في الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2015/2016 للنيابة الادارية، مؤكدا أن المجلس قرر احالة عدد من الوقائع الى النيابة وهي الواقعة الأولى الهيئة المصرية للتعمير ووزارة المالية حول تعديل الأرقام والحساب الختامي المرسل للمجلس والواقعة الثانية فهي الهيئات العامة الاقتصادية التي لم تعتمد الحساب الختامي وموازناتها من مجالس الادارة، فيما تتمثل الواقعة الثالثة الهيئات العامة التي أرسلت حساباتها بعد المواعيد المقررة دستوريا، والواقعة الرابعة: «الذين أرسلوا الحساب الختامي من موظفي المالية دون التأكد من صحة البيانات ومن قاموا باعداد الحسابات الختامية من المالية دون التأكد من استيفاء تعديلاتها».

إخوان البحيرة

وفي خطوة قد تتبعها خطوات اخرى، اعلن 360 شخصا من رموز وكوادر جماعة الاخوان تبرؤهم من الجماعة وحرروا محاضر رسمية بذلك في مراكز وأقسام الشرطة وبرروا التحول الجديد في مواقفهم بان الجماعة تحولت من الدعوة الى نهج العنف والارهاب والتخريب.