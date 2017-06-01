القاهرة - ناهد إمام

انتهت المهلة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة كل التعديات على أراضي الدولة وبدأ عدد من المحافظين، تسليم التقارير النهائية لحجم التعديات التي تمت إزالتها، وعدد الأراضي المستردة من أملاك الدولة، إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على الرئيس.

ورصدت «الأنباء» حركة المحافظين بعد انتهاء المهلة وحجم الأراضي التي تم استردادها، حيث أكد المحافظون، أنه تم منح مهلة لراغبي تقنين الأوضاع، وفي حال عدم تقنينهم أوضاعهم سيتم تنفيذ الإزالة فورا.

فقد استردت محافظة القاهرة 657 فدانا بواقع 2 مليون و760 مترا من أراضي الدولة، وإزالة كل أوجه التعديات المقامة عليها.

وفي الإسكندرية تم استرداد 6.3 آلاف فدان عبر تنفيذ 572 قرار إزالة، كما استقبلت 5 آلاف حالة لطلبات تقنين الأراضي، ومستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة، حيث تم تنفيذ 300 قرار صادر بإزالة تعديات أخرى.

وفي الإسماعيلية تمت إزالة التعديات على 17 ألف فدان تشمل أراضي تخص الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز التعمير والتنمية الزراعية، والمراقبة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارتي الآثار والأوقاف، وديوان المحافظة، كما يوجد 256 حالة يتم حاليا إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين الوضع، ودفع مستحقات الدولة.

وفى مطروح هناك 1316 حالة تعدّ متنوعة على أراضي الدولة، تمت إزالة أكثر من 1200 حالة، منها تسليم 150 ألف فدان بمنطقة المغرة جنوبي العلمين، وهي أراضي ضمن المشروع القومي لزراعة 1.5 مليون فدان.

وفي الوادي الجديد تمت إزالة 1371 حالة تعدّ، وفي سوهاج جار تقنين أوضاع 12015 فدانا زراعيا، وفي بني سويف تم تنفيذ إزالة 3957 حالة تعدّ، أما الشرقية فشهدت إزالة 731 حالة تعدّ على مساحة 11530 فدانا من أراضي الدولة، وفي البحيرة تمت إزالة 1752 حالة على مساحة 4033 فدانا أراض زراعية و968 ألفا و104 أمتار مربعة أراض بناء، وفي الأقصر تم تنفيذ أكثر من 662 قرار إزالة وفي المنوفية، تمكنت السلطات من استرداد مساحة 2.8 مليون متر مربع.