القاهرة - ناهد إمام

أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنك جاهز لسداد أقساط ديون خارجية مستحقة على مصر تقدر بنحو 1.45 مليار دولار خلال شهر من الآن، تتمثل في قسط نادي باريس في موعده بداية يوليو المقبل، والبالغ نحو 700 مليون دولار، ونحو 750 مليون دولار قسط جديد لشركات بترول أجنبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واشار الى انخفاض إجمالي ديون مصر لتجمع دول «نادي باريس» إلى نحو 3.4 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2016، من نحو 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر 2016، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار.

اما وكيل محافظ البنك المركزي طارق فايد فقال ان البنوك العاملة في البلاد وفرت نحو 35 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى 25 مايو.

من جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليارات دولار) منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

تثبيت الدولار الجمركي

كما قررت «المالية» إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيها دون تغيير وذلك لمدة شهر من أول يونيو.

«الفطيم» تتوسع في كارفور

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د.سحر نصر مع المدير العام لمجموعة ماجد الفطيم، عبدالله النقراشي، حيث اعرب النقراشي عن رغبة المجموعة في التوسع في محلات فروع كارفور في مختلف المحافظات، ضمن خطتها الاستثمارية، كما التقت بالمدير الإقليمي لشركة مارس العالمية للصناعات الغذائية بمصر وشمال افريقيا أحمد صديق، والذي أوضح أن حجم استثمارات الشركة حاليا في مصر بلغ 2 مليار جنيه، ويعتزم التوسع خلال الفترة المقبلة بضخ 750 مليون جنيه.

هذا وقد التقت نصر ايضا بعدد من ممثلي شركات الأدوية العالمية المستثمرة في مصر، التي ضمت ممثلين عن كل من شركة سانوفي الفرنسية للأدوية التي تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون يورو بالفترة المقبلة وشركة «نوفارتس مصر» السويسرية للأدوية، وشركة جلاكسو سميثكلاين الانجليزية، وفايزر الأميركية للأدوية التي ترغب قي ضخ 50 مليون دولار استثمارات خلال الفترة المقبلة وشركة فارما للأدوية، حيث اعرب ممثلو شركات الأدوية، عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر.