القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر أسماء رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحافية القومية، حيث تم اختيار عبدالمحسن سلامة لمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وياسر رزق لرئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم، وعلي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، ومجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وتم التمديد عاما.

كما تم اختيار علاء الدين كمال ثابت لرئاسة تحرير الأهرام، وماجد منير لرئاسة تحرير الأهرام المسائي، وخليفة أدهم لرئاسة تحرير الأهرام الاقتصادي، وجمال الكشكي للأهرام العربي، ومحمد شبانة للأهرام الرياضي، وأمل فوزي لنصف الدنيا، وأحمد ناجي قمحة لرئاسة تحرير مجلة السياسة الدولية والديموقراطية، وخالد فؤاد حبيب للشباب، وسالي وفائي للبيت، وأيمن شعيب للأهرام التعاوني والزراعي، وفؤاد المنصوري للأهرام إبدو، وعزت إبراهيم للأهرام ويكلي.

وتم اختيار عمرو الخياط لرئاسة تحرير أخبار اليوم، وخالد ميري لرئاسة تحرير جريدة الأخبار، فيما تم اختيار محمد عبدالحافظ لآخر ساعة، وجمال حسين للمسائي، وممدوح الصغير لأخبار الحوادث، وأيمن بدرة لأخبار الرياضة، وإسلام عفيفي لأخبار النجوم، وطارق حنفي لأخبار الأدب، وفترس حافظ لأبطال اليوم، وعلاء عبدالهادي لكتاب اليوم، وعلاء توفيق لرئاسة تحرير اللواء الإسلامي.

وفي دار التحرير تم اختيار عبدالرازق توفيق لرئاسة تحرير الجمهورية، وخالد السكران للمساء، وعصام عمران لحريتي، وخالد كامل للكورة والملاعب، ومحمد قاسم للإيجبشيان جازيت، ونيفين أحمد حسن لبروجريه إيجبشيان ودايمانش، وإبراهيم أبو كيلة للرأي للشعب، ومحمد فتح الله لعقيدتي.

وفي دار الهلال، تم اختيار أحمد أيوب لرئاسة تحرير مجلة المصور، وسمر الدسوقي رئيس تحرير حواء، ومحمد المكاوي رئيس تحرير الكواكب، وخالد ناجح لمجلة الهلال وكتاب الهلال وبوابات الهلال.

وفي مؤسسة روز اليوسف، تم الإبقاء على عبدالصادق الشوربجي في رئاسة مجلس الإدارة، فيما تم اختيار أحمد باشا لرئاسة تحرير جريدة روز اليوسف، وهاني عبدالله لمجلة روز اليوسف، وطارق رضوان لمجلة صباح الخير.

وفي دار المعارف، تم التمديد لمدة عام لسعيد عبده في رئاسة مجلس الإدارة، واختيار محمد أمين لرئاسة تحرير مجلة أكتوبر.