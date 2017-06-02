طالب محمد كمال مرعي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتخصيص شقة مدعمة لكل شاب جامعي من فئة محدودي الدخل، في إطار برنامج مخصص لذلك من خلال الموازنة العامة للدولة، لمعرفة احتياجات الدولة خلال فترات تتراوح بين 4 و7 أعوام أي فترة دراسة الطالب.

وأضاف مرعي بحسب موقع «برلماني»: يتم الاستدلال من المستوى المادي والاجتماعي للشاب من خلال دخل والديه أو من يعيله، بالإضافة إلى خطاب من مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها، موجها لوزارتي الإسكان والتعليم العالي، على أن تقتصر الوحدات السكنية المدعمة على الطلاب الجامعيين لإعانتهم على الاستمرار في مسيرتهم العلمية والعملية وتحقيق الاستقرار الأسري، وأن يحرم من هذا الدعم كل طالب يرسب في مرحلة دراسية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن الحجز يجب أن يكون في العام الأول من الدراسة لإعطاء فرصة للحكومة لتدبير السيولة النقدية وبناء الوحدات السكنية في أقرب ظهير صحراوي في المحافظة التي يسكن فيها الطالب الجامعي وأسرته وليس محافظة الدراسة أو الاغتراب.

من ناحيته، قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة تمويل هذه المشروعات من الموازنة العامة لن يكون مستحيلا، لكنه سيتطلب تغيير مخصصات ميزانية وزارة الإسكان ليتحول من برنامج الإسكان الاجتماعي التقليدي والإيجار التمليكي المحدد المدة إلى نظام تمليك الشقق للشباب بعد 4 سنوات من الحجز، وهو في حد ذاته يوفر سيولة مالية على المدى البعيد ويساهم في القضاء على أزمة الزحام المروري وغلاء الوحدات السكنية والتجارية والخروج من الحيز الضيق للمدن إلى رحاب أوسع خارج المدن.