القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد «عن اتخاذ المجلس الأعلى للإعلام كل الإجراءات القانونية تجاه مخالفات وسائل الإعلام، لتقيم الأداء الإعلامي، موضحا أن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتم بثه أو عرضه من خلال إعداد تقارير عن كل ما هو مطبوع وإلكتروني وما يبث في الفضائيات».



وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن المجلس أرسل خطابات الى الفضائيات يحذر فيها من استمرار بث مواد إعلامية سواء كانت برامج أو إعلانات أو مسلسلات تتضمن ألفاظا يعاقب عليها القانون، معلنا أن الخطابات التي أرسلها المجلس تشمل اتخاذ إجراءات رادعة في حال تكرار المخالفات.



وأشار مكرم الى إرسال المجلس خطابا إلى المستشار النائب العام يطلب فيه التحقيق في ست مقالات نشرت في جريدة المقال في عددها الصادر يوم 27 مايو وتضمنت إثارة للفتنة الطائفية، بالاضافة إلى خطاب آخر الى نقيب الصحافيين يطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقالات الست، مشيرا الى أن المقالات الست تم بحثها في لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، حيث أعدت اللجنة تقريرها وهي تحمل دعوة صريحة وتحريضية واضحة لإثارة الفتنة الطائفية، كما تتضمن إساءة بالغة للأديان السماوية وتحمل خطابا يحرض الأقباط ضد الدولة، بزعم أن الدولة غير حريصة على حمايتهم ولا تحارب الإرهاب ومنحازة ضدهم.