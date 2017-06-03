القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

دشن مجلس النواب والحكومة امس سلسلة اجتماعات مهمة استهلتها باجتماع مغلق بين رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال ورئيس الحكومة م.شريف إسماعيل في حضور وزير المالية د.عمرو الجارحي ووزير شؤون البرلمان المستشار عمر مروان وعدد من البرلمانيين لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي ترتبط بمناقشة البرلمان للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018 والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية النائب عمرو غلاب ان هناك تأكيدات على ان تعديلا جديدا على قانون ضريبة الدخل ستحيله الحكومة إلى البرلمان غدا الاحد، كما أكد أن الاجتماع لم يتطرق إلى الحديث عن الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة، لافتا إلى أن هناك سلسلة لقاءات بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة. من ناحية اخرى، تناثرت معلومات عن صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر.

ترقب لأحكام »تيران وصنافير»

يترقب البرلـمان والحكومة قانونيـة قـــرار الحكومة بإحالــة اتفاقيـة ترسيم الحدود المصرية - السعودية المعروفة بتيران وصنافير 8 يونيو المقبل في ضوء 11 دعوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش مرفوعة ضد الحكومة ببطلان قرارها بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان.

وكان كل من المحامين عبدالفتاح محمود وعثمان الحفناوي وحميدو الجميل قد اجمعوا في دعاواهم القضائية مخالفة قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

من جانبه، قال النائب المستقل كمال احمد وعضو اللجنة التشريعية أن الاتفاقية لم تحل إلى اللجنة بعد وأنه حال إحالتها ستمر بعدة محطات داخل المجلس إلى أن تذهب في النهاية إلى الاستفتاء الشعبي ليحسم المصريون الاتفاقية سواء بالقبول أو الرفض وفقا للمادة 151 من الدستور.

صدمة «نصار» للنواب الجامعيين

من جهه اخرى، أصابت الصدمة مجموعة من النواب ممن هم بالأساس أستاذة بجامعة القاهرة بعد ان فاجأهم رئيس الجامعة د.جابر نصار، بعد سنتين من عضوية البرلمان بخطابات رسمية يطالبهم فيها بموافاة الجامعة بإجمالي ما تقاضوه من مجلس النواب خلال الفترة الماضية لإخضاعهم للحد الأقصى للأجور.