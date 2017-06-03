القاهرة - ناهد إمام

أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كوجك ان الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمرا وصندوق استثمار أجنبي، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52% من قيمة السندات المصدرة بينما بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأميركية نحو 38% وقام المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بشراء باقي السندات المصدرة.

وأشار إلى نجاح الإصدار في جذب طلبات للشراء من قبل اكبر صناديق الاستثمار العالمية وهو أحد عناصر نجاح الإصدار، مضيفا ان حصيلة الإصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2017/2018) بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر. وأوضح ان العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها الدولية على الرغم من تمتع تلك الدول بتقييم ائتماني أفضل من قبل مؤسسات التقييم السيادية العالمية، وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.