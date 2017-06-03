٥٩٢.٥ ألف طالب يؤدون الامتحانات في ١٦٤٢ لجنة على مستوى الجمهورية

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

بالتزامن مع تطبيق القانون الجديد بتوقيع عقوبات صارمة بالحبس والغرامة حال ارتكاب حالة الغش او تسريب الامتحان، تدخل وزارة التربية والتعليم غدا الأحد أول امتحان صعب في ظل الوزير الجديد د.طارق شوقي ببدء امتحانات الثانوية العامة الجديد بشكل جديد من خلال استحداث نظام امتحان «البوكليت» لمواجهة تحديات «شاومينج» للغش الجماعي التي أعلنت إصرارها على تسريب امتحانات هذا العام رغم كل الاحتياطات الأمنية، بينما أعلنت وزارة الداخلية أن جميع صفحات الغش تحت السيطرة الأمنية المكثفة في الوقت الذي تعقد فيه الامتحانات تحت سيطرة امنية كاملة للحيلولة دون اختراقها بأعمال إرهابية او قرصنة لأوراق الامتحان.

وواصلت الأجهزة الأمنية استعداداتها لملاحقة صفحات الغش التي تنشط مع اقتراب موسم امتحانات الثانوية العامة، حيث صرحت مصادر أمنية بأن أجهزة الأمن سيطرت على مدار الأشهر الماضية على أكثر من 200 صفحة «غش» حتى الآن، ولفتت إلى أن أجهزة الأمن استحدثت هذا العام في أساليبها وطورت من تقنياتها لملاحقة القائمين على إدارة الصفحات، وبث إجابات امتحانات الثانوية العامة، وعرض بيع الإجابات للطلاب نظير إرسال أكواد كروت شحن رصيد للهواتف المحمولة.

كما جهزت «الداخلية» فريق عمل مدربا على أعلى مستوى لملاحقة الصفحات الخاصة بتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع «فيسبوك»، والتي تنشط مع اقتراب الامتحانات، في ظل حرص صفحات الغش وأبرزها «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» أشهر صفحات الغش على تطوير أساليب الغش وتسريب الامتحانات.

وتأتى مجموعة من الصفحات الشهيرة بتسريب الامتحانات على قائمة أولويات مباحث الإنترنت، وهي صفحات «عبيلو وأديلو»، و«شاومينج بيغشش أولى وثانية وثالثة ثانوي»، و«شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، و«شاومينج بيغشش دور ثاني أزهري وثانوية عامة».

ويخوض امتحانات هذا العام 592 ألفا و474 طالبا وطالبة، داخل 1642 لجنة، كما يبلغ إجمالي عدد المراقبين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 170 ألفا و463 رئيس لجنة ومراقب أول ومراقب وملاحظ معاون وعضو أمن وعضو قانوني ومقدر درجات على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء عمرو الدسوقي إن صفحات شاومينج تدار من خارج مصر.

وكشف رئيس قطاع التعليم العام د.رضا حجازي ان إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحان من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يبلغ 178 طالبا وطالبة وان 190 طالبا يؤدوا الامتحانات بالسجون داخل 8 لجان، و20 لجنة مكفوفين، و33 طالبا في مستشفى 57357، و6 طلاب في معهد الأورام، وحالة في معهد الأورام بالمنصورة.

كما استقرت الوزارة على الاستعانة ببوابات إلكترونية لتأمين 75 لجنة مصنفة ضمن لجان الشغب بامتحانات الثانوية العامة موزعة على المحافظات.

وأوضح أنه تم تخصيص رقم «واتساب» لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية العامة في غرفة عمليات الامتحانات.