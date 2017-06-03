القاهرة - هالة عمران

منح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أسبوعا مهلة لـ 33 وزيرا لإخطاره بالقائمة الكاملة ببيانات شاغلي وظائف مساعديهم ومعاونيهم أو المرشحين لشغل هذه المناصب.

وفي هذا السياق قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، إن الجهاز يجري حاليا حصرا كاملا لأعداد مساعدي ومعاوني الوزراء بغرض تحديث قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة، مضيفا أنه سيتم العمل بالتوازي مع مخاطبة الجهات المختلفة، وتحديث البيانات، ومراجعة أعداد وبيانات مرشحي الوزارات لشغل تلك الوظائف، ومدى التزامها بالعدد المحدد بـ 4 معاونين، و4 مساعدين وفق احتياجات وحجم كل وزارة على حدة.

وأكد أن الجهاز بصدد إصدار كتيب يتضمن 55 سؤالا حول كل ما يتعلق بمساعدي الوزراء ومعاونيهم فيما يخص النواحي الإدارية والمالية، والمهام الموكلة إليهم، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، وذلك خلال أيام.