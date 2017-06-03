القاهرة ـ ناهد إمام

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي على تحديد رسوم النظافة بالمدن الجديدة في ضوء أحكام القانون رقم 138 لسنة 1967، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005، وكذا المصاريف الإدارية لأعمال الصيانة.

وقال الوزير إن الموافقة نصت على تحديد رسوم النظافة طبقا لما ورد بالمادة رقم 8 بالقانون رقم 10 لسنة 2005 وفقا للتالي: 4 جنيهات للوحدة بالإسكان المنخفض، و5 جنيهات للوحدة بالإسكان الاقتصادي وإسكان الشباب، و8 جنيهات للوحدة بالإسكان المتوسط، و15 جنيها للوحدة بالإسكان المتميز والفيلات، و30 جنيها للوحدات الإدارية والمحال، والأراضي الفضاء المستغلة، والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات الخاصة، والأراضي الصناعية.