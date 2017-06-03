القاهرة ـ ناهد إمام

عقب نشر قانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر وبناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات.

وأوضحت أن اللجنة ستتولى إدخال كل اقتراحات الوزارات في اللائحة قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوما كما حدد القانون.

وذكرت د.نصر أنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في جميع المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من اجل تحديد هذه المحافظات.

من جهه اخرى، ناقشت د.نصر مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة ريتشارد ديكتس ومديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة راندا أبو الحسن آخر التطورات في إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث عرض ديكتس آخر المستجدات في جهود الأمم المتحدة في إعداد الإطار.