القاهرة - ناهد امام

التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في أستراليا ونيوزيلندا، مشيدة بحرص الوفد على اتمام الزيارة عقب حادث المنيا الإرهابي في رسالة قوية لدعم الوطن في حربه ضد الإرهاب.

وتشكل وفد مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في أستراليا ونيوزيلندا، في زيارته الأولي لمصر، من المطارنة روبرت رباط راعي أبرشية أستراليا ونيوزيلندا للروم الملكيين الكاثوليك، وأنطوان شربل طربيه، راعي أبرشية أستراليا المارونية، والأنبا دانيال أسقف سيدني للأقباط الأرثوذكس، وجوليان بورتيوس، مطران اللاتين في هوبارت أستراليا، وهيغازون ناجاريان، مطران أستراليا ونيوزيلندا للأرمن الأرثوذكس، المونسينيور باسيل سوسانيان راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك في أستراليا، والأب إيلي نخول المرسل اللبناني ومسؤول الإعلام في المجلس، وذلك في إطار حرص مجلس الأساقفة على زيارة جمهورية مصر العربية، تحت شعار «التضامن ضد الإرهاب ودعم رسالة العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد».

وقدم الوفد منحة مالية بقيمة 100 ألف دولار استرالي لتقديمها للأسر والعائلات المسيحية والإسلامية المتضررة من الأعمال الإرهابية، في سيناء.

كما ناقش اللقاء مقترحا تقدم به نيافة الأنبا دانيال اسقف الكنيسة القبطية في سيدني إلى الوزيرة بإنشاء «تجمع اقتصادي» مؤلف من مجموعة من رجال الأعمال لاقتراح مشاريع إنمائية في مصر ومتابعتها من أجل إنماء الاقتصاد وفرص العمل، وقد شجعت هذا الاقتراح وطلبت تحديد اسماء رجال الأعمال من الجالية المصرية باستراليا ونيوزيلندا، للبدء فورا في هذا المشروع الذي من شأنه المساهمة في دعم جهود التنمية بالوطن.

وناقشت مكرم مع المجلس، سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء الجالية المصرية بأستراليا ونيوزيلندا، وتلبية متطلباتهم، معبرة عن تقديرها لزيارة المجلس وتبنيه نهجا تعاونيا بناء يقوم على تقديم المساندة لهذا البلد العظيم، والنابع من الحب والتقدير لهذا الشعب، مضيفة أن التعاون بين الوزارة ومجلس الأساقفة سيتم توجيهه كاملا لصالح هذا البلد وخدمة أبنائه بالخارج.