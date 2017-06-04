اعداد: ناهد امام - مجدي عبدالرحمن- هالة عمران

أعلن رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، لافتا إلى أنه بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي لتموين السفن ولتداول المواد البترولية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، والتي سيتم إرسالها لمجلس الدولة خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لإقرارها.

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية مرسى مطروح التابعة لداعش ليبيا، لجلسة 20 يونيو في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، ومشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.

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قال رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، إن برنامجا واضحا لرفع الدعم عن الطاقة سينفذ على 5 سنوات، مشيرا إلى أن النتائج كانت ستكون صعبة لو سلكنا طريقا آخر غير هذا البرنامج.

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اعلن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية الذي يرأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اعتبار 8 أمشير الموافق 15 فبراير من كل عام عيدا لشهداء الأقباط في العصر الحديث وإنشاء قسم خاص بالأسقفية العامة للخدمات الاجتماعية يختص برعاية أسر الشهداء والمعترفين.

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أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، أهمية إعداد خارطة طريق تتوافق مع استراتيجية «مصر 2030»، والبحث عن آليات وسبل جديدة لترشيد الطاقة بكل قطاعات الدولة والمباني الخاصة والشوارع.

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ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع رئيس الغرفة العربية الألمانية، اندريه هيرجنروتر زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وتعزيز التعاون في عدد من المشروعات التنموية المستقبلية، والترتيبات النهائية لعقد منتدى استثماري مشترك بالعاصمة الألمانية برلين قريبا.

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توقع وزير التنمية المحلية د.هشام الشريف أن تعرض الحكومة التقرير النهائي لملف التعديات على أراضي الدولة على الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الأسبوع.