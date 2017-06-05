القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشفت رئيسة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد ان التقديرات المبدئية لأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة» التي ستتم إتاحتها للمصريين بالخارج خلال أيام ستكون قريبة من سعر الإسكان الاجتماعي المتميز الذي طرحته الوزارة نهاية العام الماضي والذي تراوح بين 180 ألف جنيه و192 ألف جنيه أي ما يعادل نحو 10 آلاف دولار تقريبا.

وأضافت انه بالنسبة للمصريين بالخارج فسيتم سداد قيمة الوحدة بالدولار بتحويل من خارج مصر، وستكون هناك اختلافات طفيفة في أسعار الوحدات بحسب كل مدينة وحجم الطلب عليها، فستكون هناك مدن أكثر من 10 آلاف دولار ومدن أقل بحسب الطلب على كل مدينة.

وكانت وزارة الإسكان وفرت محورا جديدا ضمن مشروعها للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة» للمصريين بالخارج الراغبين في الحصول على وحدة ضمن المشروع، شريطة أن تسدد قيمة الوحدة بتحويل بنكي من الخارج بقيمة الوحدة بالدولار، وذلك لدعم الاقتصاد وتوفير نقد أجنبي للدولة، وكان من المقرر أن تطرح خلال الشهر الماضي لكن لم ينته التسعير وتحديد عدد الوحدات بكل مدينة فتم تأجيل الطرح للشهر الجاري أو يوليو المقبل كحد أقصى.