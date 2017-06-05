القاهرة - هالة عمران

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بيان أكدت فيه وزارة الآثار أن الفيديو المتداول لسرقة مقبرة أثرية والاستيلاء على محتوياتها بأسوان يعود لعام 2011، إبان ثورة يناير، وتمت استعادة كل المحتويات المسروقة بالكامل في مارس عام 2013.

وفي البيان ذاته، نفت وزارة التربية والتعليم تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

بدورها، نفت وزارة التموين خفض أسعار اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية لقرب انتهاء صلاحيتها، مؤكدة جودة تلك اللحوم المطروحة ‏وسلامة فترة صلاحيتها.

وأوضحت الوزارة ان خفض أسعار بيع اللحوم المجمدة عن سعر تكلفة الاستيراد يأتي ‏في إطار خطط ‏الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن ‏الأسر المصرية.