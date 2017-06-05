القاهرة ـ خديجة حمودة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة د.أحمد سعيد رئيس اللجنة، وذلك في إطار التواصل الدائم بين وزارة الخارجية وأعضاء مجلس النواب المصري.

وتأتي المقابلة قبيل زيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوفد استمع إلى رؤية وزير الخارجية حول مجمل العلاقات الأميركية المصرية وسبل تطويرها في كل المجالات، حيث أكد شكري أن زيارة الوفد إلى الولايات المتحدة تعد ذات أهمية خاصة لتزامنها مع مرحلة تشهد تطورات كبيرة في المنطقة، وبعد انعقاد قمة الرياض ووضوح الرؤية لدى الإدارة الأميركية الجديدة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، وكذا ما تمر بها العلاقات الثنائية بين البلدين من مرحلة تبلور عقب لقاءات متعددة بين الرئيسين المصري والاميركي.

وطالب الوزير شكري أعضاء اللجنة بتوسيع دائرة لقاءاتهم في العاصمة الأميركية، نظرا للطبيعة الخاصة والمعقدة لعملية صنع القرار في الولايات المتحدة، والتي تشمل الكونغرس بمجلسيه، ومراكز البحث والفكر، والإدارة بأجنحتها المختلفة، فضلا عن الإعلام الذي يؤثر أيضا في عملية صنع القرار.

وأضاف أبو زيد أن الوفد سيطلع الجانب الأميركي، خلال الزيارة، على مجمل التطورات الداخلية في مصر، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، فضلا عن الموقف المصري بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل الأوضاع في سورية وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية.

ودار نقاش مفتوح بين وزير الخارجية ووفد مجلس النواب حول مختلف جوانب علاقات مصر الخارجية والأهداف الاستراتيجية المصرية في هذا الشأن.

من جانبهم، وجه أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الشكر لوزير الخارجية على استقباله لهم، مؤكدين على تقديرهم لجهود وزارة الخارجية في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد خارجيا، والتنسيق الدائم مع البرلمان المصري في هذا الصدد.