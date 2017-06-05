القاهرة ـ ناهد إمام

أكد وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة لإتمام عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، لافتا إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحمل الدولة كل نفقات عملية النقل سيسهم في الإسراع في نقل المدابغ إلى المدينة الجديدة.

وقال الوزير خلال جولته بموقع مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، إنه يجرى حاليا إنهاء عمليات النقل والتركيب لـ «الـ 10» مصانع التي ستشملها المرحلة الأولى لعملية النقل، حيث أنهت بعض المصانع تركيب براميل الدباغة والمعدات بالكامل وستبدأ تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة بدء اجراءات نقل الدفعة الثانية من مدابغ مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، حيث وجه الوزير بضرورة انهاء كل الأمور المتعلقة بتجهيز القواعد الخرسانية تمهيدا لتركيب المعدات ليتسنى بدء الإنتاج الفعلي لهذه المدابغ قريبا.

وتفقد الوزير خلال الجولة، التجهيزات النهائية لتوصيل الخدمات للمنشآت ومتابعة تزويد المصانع بالماكينات والمعدات سواء الجديدة او المنقولة من مجرى العيون، فيما شارك في الجولة م. ياسر المغربي مستشار الوزير للمشروعات القومية، وم. أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وم. حنان الحضري مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والابتكار.

وبعد انتهاء الجولة، عقد الوزير اجتماعا موسعا مع أصحاب الـ 10 مدابغ المنتقلة من مجرى العيون إلى الروبيكي، حيث أكد الوزير أهمية الإسراع في إنهاء أعمال التجهيزات وتركيب المعدات إلى جانب انهاء توصيل الخدمات المتعلقة بالغاز والمياه والكهرباء والاتصالات، مشددا في هذا الصدد على ضرورة قيام أجهزة الوزارة بمساعدة المنتجين في إنهاء الإجراءات الخاصة بهذه الخدمات.